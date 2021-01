Idar-Oberstein

Unbekannte stehlen 2,5 Tonnen Streusalz aus Garage

Unbekannte haben 2,5 Tonnen Streusalz in Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) gestohlen. Nach Angaben der Polizei haben die Diebe das Salz aus einer Garage in der Innenstadt mitgenommen. Was die Täter mit dem Streusalz vorhaben könnten, war aus Sicht der Polizei zunächst rätselhaft. „Wir haben noch nie erlebt, dass eine so große Menge Streusalz gestohlen wurde“, sagte ein Sprecher. Bislang gebe es keinen konkreten Ermittlungsansatz.