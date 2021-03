Speyer

Unbekannte stechen, treten und schlagen auf 15-Jährigen ein

Ein 15-Jähriger ist bei einem Streit unter Jugendlichen in Speyer schwer verletzt worden. Er bekam mehrere Messerstiche an der Schulter, Tritte gegen den Kopf und Stockhiebe ab. Nach Angaben der Polizei waren am Freitagabend zwei Gruppen junger Leute an einer Skaterbahn aneinandergeraten. Die Täter sollen den Erkenntnissen zufolge die Begleiter des verletzten 15-Jährigen mit einer Waffe zum Weglaufen gezwungen haben, bevor sie diesen misshandelten.