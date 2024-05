Unbekannte sprengen Geldautomaten in zwei Bankfilialen

Erneut schlagen Geldautomatensprenger zu – in der Nacht zum Freitag an gleich zwei Orten in Rheinland-Pfalz. Ob sie Beute machen, ist jeweils zunächst unklar.

Bleialf/Ludwigshafen (dpa/lrs) – Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen Geldautomaten an zwei Orten in Rheinland-Pfalz gesprengt. Nach Angaben der Polizei wurde in Bleialf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ein Automat in einer Bankfiliale zerstört. Daraufhin flüchteten die Täter in einem dunklen Auto, das nach ersten Erkenntnissen ein Kennzeichen des Landkreises hatte. Ob sie Beute machten, war zunächst unklar.

Nach ersten Ermittlungen seien zwei oder drei Täter beteiligt gewesen, hieß es. Durch die Sprengung wurde nach Angaben eines Polizeisprechers niemand verletzt. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Auto machen können.

Unbekannte sprengten ebenfalls in den frühen Morgenstunden in Ludwigshafen einen Geldautomaten in einer Bankfiliale. Am Tatort am Rathausplatz seien Sprengstoffreste gefunden worden, die von Entschärfern des Landeskriminalamts (LKA) gesichert wurden, sagte ein Sprecher der Ludwigshafener Polizei. Ob die Kriminellen an Geld gelangten, war zunächst ebenso unklar wie die Schadenshöhe. Der Bereich um die Filiale in der Ludwigshafener Innenstadt wurde vorerst abgesperrt.

Polizeimeldung Bleialf

Mitteilung Polizei Ludwigshafen