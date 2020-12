Archivierter Artikel vom 18.06.2020, 06:50 Uhr

Saffig

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Saffig

Unbekannte haben in Saffig im Landkreis Mayen-Koblenz einen Geldautomaten gesprengt und die Flucht ergriffen. Die Täter seien mit einem dunklen Kombi und einem dunklen Kastenwagen davon gefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ob die Täter bei der Detonantion am Donnerstagmorgen gegen 4.25 Uhr Beute machten, war nach Angaben eines Polizeisprechers unklar. Weitere Details waren am Donnerstagmorgen nicht bekannt.