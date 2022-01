Höhr-Grenzhausen

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Höhr-Grenzhausen

Unbekannte haben in Höhr-Grenzhausen (Westerwaldkreis) einen Geldautomaten gesprengt. In der Nacht zu Mittwoch sei die Explosion in der Bankfiliale gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Das Gebäude, in dem sich der Geldautomat befand, sei durch die Sprengung stark beschädigt worden. Die Polizei hat die Fahndung nach den unbekannten Tätern eingeleitet. Weitere Details etwa zur Beute waren zunächst nicht bekannt.