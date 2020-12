Archivierter Artikel vom 06.05.2020, 07:40 Uhr

Hillesheim

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Hillesheim

Unbekannte haben in Hillesheim (Kreis Vulkaneifel) in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten gesprengt. Der Automat befinde sich in einem freistehenden Pavillon auf einem Parkplatz, teilte das Landeskriminalamt (LKA) am Mittwoch mit. Pavillon und Geldautomat wurden zerstört. Um wie viele Täter es sich handelte, war zunächst unklar. Nach Zeugenaussagen verließ ein dunkles Auto zum Tatzeitpunkt gegen 3.20 Uhr den Tatort. Ob der oder die Täter Beute machten und wie hoch der Sachschaden ist, war zunächst nicht bekannt. Das LKA ermittelt.