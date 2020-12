Archivierter Artikel vom 05.08.2020, 07:30 Uhr

Landscheid

Unbekannte sprengen Geldautomaten in der Eifel und fliehen

Unbekannte haben einen Geldautomaten in dem Eifeldorf Landscheid gesprengt. Das teilte die Polizei mit. Ein Anwohner alarmierte die Beamten am Mittwochmorgen, nachdem er einen lauten Knall aus einem Gebäude gehört hatte. Der Zeuge tippte auf eine Geldautomatensprengung in den Räumen einer Bank, die Polizei fand seinen Eindruck bestätigt. Der Geldautomat war in der Geschäftsstelle einer Bank untergebracht. An dem Gebäude entstand durch die Sprengung ein Sachschaden in zunächst unbekannter Höhe. Der oder die Täter entkamen unerkannt. Weitere Details waren zunächst unklar.