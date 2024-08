Unbekannte sprengen Geldautomaten im Saarland und fliehen

Die Täter hinterlassen ein Bild der Verwüstung in einer Bankfiliale. Sie erbeuten Geld und sind flüchtig.

Quierschied (dpa/lrs) – Unbekannte haben einen Geldautomaten im saarländischen Quierschied gesprengt. Der Automatenraum einer Bank wurde bei der Explosion in der Nacht verwüstet, wie die Polizei mitteilte. Auch Teile des Gebäudes wurden dabei beschädigt. Zeugen berichteten von mehreren Tätern, die in einer dunklen Limousine in Richtung Autobahn 8 geflüchtet seien. Zuvor sei eine laute Detonation zu hören gewesen.

Eine Fahndung nach den Sprengern, an der die Bundespolizei und Behörden in Nachbarländern beteiligt waren, blieb zunächst ohne Erfolg. Die Täter sollen nach bisherigem Ermittlungsstand Bargeld erbeutet haben – wie viel, war zunächst aber unklar. Die Polizei bittet um mögliche Zeugenhinweise.