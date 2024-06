Tholey

St. Wendel

Unbekannte sprengen Geldautomaten im Saarland

Von dpa/lrs

i ILLUSTRATION - Ein Polizeifahrzeug fährt mit Blaulicht an einem Gebäude vorbei. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen in Tholey (Landkreis St. Wendel im Saarland) einen Geldautomaten gesprengt. Mehrere Anruferinnen und Anrufer hätten eine Explosion gemeldet, sagte eine Sprecherin des Polizei-Lagezentrums Saarbrücken. Der betroffene Geldautomat sei in einem Container verbaut gewesen. Ob die Täter dabei Beute machen konnten, war zunächst unklar. Auch zum Sachschaden wurde am frühen Freitagmorgen nichts bekannt.