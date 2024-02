ARCHIV – Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag am Bahnhof von Schaidt (Kreis Germersheim) versucht, einen Fahrkartenautomaten zu sprengen. Sie hätten aber kein Geld entwendet, berichtete ein Polizeisprecher in Ludwigshafen. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur. Die Höhe des Sachschadens war auch noch unklar, es sei aber ausschließlich der Automat beschädigt worden.