Losheim

Unbekannte Motocross-Fahrer verletzen Spaziergänger

Ein Spaziergänger ist auf einem Waldweg in der Nähe von Losheim am See (Landkreis Merzig-Wadern) von drei Motocross-Fahrern angegriffen und verletzt worden. Das teilte die Polizeiinspektion Nordsaarland mit. Demnach hatte der Mann am Samstag die ihm in einem Naturschutzgebiet entgegenkommenden Fahrer angehalten und mitgeteilt, er habe die Polizei gerufen.