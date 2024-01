Kriminalität

Wörrstadt

Unbekannte legen Gullydeckel, Fahrrad und Stein auf Gleise

Unbekannte haben bei Wörrstadt (Landkreis Alzey-Worms) verschiedene Gegenstände auf die Gleise gelegt. Ein Zug habe in der Nacht zum Sonntag einen Gullydeckel und anschließend einen Betonstein überfahren, der in den nächsten Bahnhof mitgeschleift worden sei, teilte die Bundespolizei mit. Kurz zuvor habe ein Zug an der Stelle zudem ein Fahrrad überfahren, das auf die Schienen gelegt worden sei. Inwiefern die Züge beschädigt wurden, war zunächst unklar. Sie werden nun in der Werkstatt untersucht. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.