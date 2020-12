Archivierter Artikel vom 05.11.2020, 13:00 Uhr

Steinebach

Unbekannte hängen Steine auf Bahnstrecke auf

Auf der Strecke der Westerwaldbahn sind von bislang unbekannten Tätern mehrere an Seilen befestigte Steine aufgehängt worden. Wäre dort ein Zug gefahren, wäre dessen Frontscheibe durchschlagen worden, teilte die Polizei in Betzdorf am Donnerstag mit. Eine Spaziergängerin hatte am Mittwochnachmittag bei Steinebach (Sieg) die an einem Ast oberhalb des Gleisbetts aufgehängten Konstruktionen entdeckt. Die Steine waren laut Polizei faustgroß.