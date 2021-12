Kaiserslautern

Unbekannte brechen Geldautomaten auf

Unbekannte haben in einer Bankfiliale im Kreis Kaiserslautern einen Geldautomaten aufgebrochen und Bargeld in fünfstelliger Höhe gestohlen. Sie hätten in der Nacht zum Mittwoch in dem Ort Schwedelbach die Sicherheitstechnik überlistet und den Automaten vermutlich mit einer Flex oder einem Spreizer auf der Rückseite aufgebrochen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Zeuge habe dann am Mittwochmorgen die Tat bemerkt und die Beamten alarmiert.