Archivierter Artikel vom 23.09.2020, 13:00 Uhr

Saarbrücken

Unbefugte Datenabfragen: Drei Verstöße bei Saar-Polizisten

Die Dienstaufsicht der Polizei im Saarland hat in diesem Jahr bei Beamten bislang drei Verstöße wegen unbefugter Datenabfragen registriert. In 2019 habe es drei Verstöße gegeben, in 2018 zwei und in 2017 einen Verstoß, geht aus einer Antwort der Saar-Landesregierung auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Dennis Lander (Linke) hervor. Gründe für unbefugte Datenbank-Abfragen seien „persönliche Neugier und privates Erkenntnisinteresse“ gewesen.