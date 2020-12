Archivierter Artikel vom 06.03.2020, 15:40 Uhr

Mainz

Umweltministerium: Gutachten zum Deponie-Unfall Heßheim

Nach dem Einstellen der Ermittlungen im Fall des tödlichen Deponieunglücks in Heßheim hat das rheinland-pfälzische Umweltministerium ein Gutachten zu dem Unfall veröffentlicht. Das Papier sei bisher nur den Fraktionen vorgestellt worden, teilte das Ministerium am Freitag in Mainz mit. Mittlerweile seien aber die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung gegeben.