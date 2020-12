Mainz

Umweltministerin Ulrike Höfken verabschiedet

Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) hat ihren vorzeitigen Abschied aus dem Amt mit der Hoffnung auf Fortschritte im Arten- und Klimaschutz verbunden. Die Ministerin und Staatssekretär Thomas Griese nahmen am Montag ihre Urkunden zur Entlassung und zur Versetzung in den Ruhestand zum 31. Dezember entgegen, wie Umweltministerium und Staatskanzlei am Dienstag mitteilten.