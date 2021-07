Baden-Baden

Umweltministerin rechnet mit häufigeren Unwetterkatastrophen

Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) rechnet damit, dass es in Zukunft vermehrt zu Unwetterkatastrophen in Mitteleuropa kommen wird. „Wenn man sich die Daten und Fakten anschaut, auch die meteorologischen und wissenschaftlichen, dann müssen wir leider damit rechnen, dass solche Ereignisse in Mitteleuropa in Zukunft häufiger auftreten werden“, sagte Spiegel am Montagmorgen im Radioprogramm „SWR Aktuell“ vor dem Hintergrund der aktuellen Hochwasserkatastrophe.