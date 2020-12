Archivierter Artikel vom 24.09.2020, 15:30 Uhr

Weiskirchen/Mainz

Umweltministerin Höfken wirbt für Waldklimaprämie

Die rheinland-pfälzische Umwelt- und Forstministerin Ulrike Höfken (Grüne) hat für eine „Waldklimaprämie“ zur Förderung von nachhaltig und ökologisch bewirtschafteten Wäldern geworben. „Dem Wald muss der ökonomische Druck genommen werden – wir brauchen ihn als Klimaretter“, heißt es in einer Erklärung Höfkens vom Donnerstag. Über den Vorschlag der Regierungen in Mainz und Saarbrücken zur Schaffung einer solchen Prämie beraten die Länder-Agrarminister bei einem Treffen, das am Freitag im saarländischen Weiskirchen endet.