Ulmet

Umweltministerin für naturnahes und nachhaltiges Reisen

Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) wirbt für naturnahes und nachhaltiges Reisen in der Corona-Pandemie. Viele Menschen suchen derzeit sichere Urlaubsangebote im eigenen Land und in der Natur, wie das Ministerium mitteilte. Dadurch eröffnet sich die Chance, Urlaubsreisende von der Schönheit und dem Erholungswert der Naturlandschaften im Land zu überzeugen. Höfken traf sich am Montag im Nationalpark Hunsrück-Hochwald mit Hoteliers und Gastronomen aus der Region sowie rheinland-pfälzischen Vertreter des Hotel- und Gaststättenverband Dehoga.