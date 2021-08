Berlin

Umweltministerin für Grundgesetzänderung zur Klimaanpassung

Bundesumweltministerin Svenja Schulze fordert eine Grundgesetzänderung, um den Bund beim Schutz Deutschlands vor den Folgen des Klimawandels einbinden zu können. „Die Anpassung an Hochwasser und Dürre wird uns in den nächsten Jahren weiter begleiten“, sagte die SPD-Politikerin der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Montag) vor der Veröffentlichung des neuen Berichts des Weltklimarats IPCC an diesem Montag. „Bisher sind dafür die Länder und Kommunen zuständig. Ich plädiere für eine Finanzierung gemeinsam mit dem Bund, weil wir uns dauerhaft auf häufigere Extremwetterereignisse vorbereiten müssen.“