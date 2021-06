Bad Ems

Umweltbranche steigert Umsatz

Die rheinland-pfälzische Umweltbranche war 2019 im Aufwind. Sie erzielte einen Umsatz von rund sechs Milliarden Euro. Das war ein Plus von 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte.