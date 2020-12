Archivierter Artikel vom 05.05.2020, 13:30 Uhr

Nieder-Olm

Umsatz und Absatz schrumpfen bei Eckes-Granini

Der Fruchtsafthersteller Eckes-Granini hat im Geschäftsjahr 2019 sowohl beim Umsatz als auch beim Absatz Rückgänge hinnehmen müssen. Als einen Hauptgrund nannte das rheinhessische Unternehmen am Dienstag unerwartet starke Rückgänge im europäischen Fruchtsaftmarkt insgesamt. Hinzu seien Streitigkeiten um Konditionen mit zwei Handelspartnern gekommen, erklärte der im August dieses Jahres nach 15 Jahren auf eigenen Wunsch scheidende Vorsitzende der Geschäftsführung, Thomas Hinderer, in Nieder-Olm. Mit den beiden Handelspartnern sei es 2019 zu keinen oder verspäteten Einigungen in den Jahresverhandlungen gekommen. Das sei alleine für etwa zwei Drittel der Rückgänge verantwortlich gewesen.