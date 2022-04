Bad Ems

Statistik

Umsätze in der Industrie enorm gestiegen

Die Umsätze in der Industrie in Rheinland-Pfalz sind im Februar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum kräftig gestiegen. Das Plus betrage 30 Prozent, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mit. Vor allem in der Pharmaindustrie zeigte die Kurve demnach steil nach oben – und zwar um 145 Prozent. Grund war laut Landesamt die hohe Inlandsnachfrage bei einzelnen pharmazeutischen Produkten. Mit deutlichem Abstand folgten die metallerzeugenden und -bearbeitenden Firmen mit einem Zuwachs von 85,7 Prozent. Insgesamt setzten die Industriebetriebe 9,6 Milliarden Euro um.