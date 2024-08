Wie in anderen Orten Deutschlands sind auch in Trier wetterbedingt Bäume umgestürzt. Verletzte gibt es nach aktuellem Kenntnisstand nicht – aber Verkehrsbeeinträchtigungen.

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr (zu dpa: «Umgestürzte Bäume und überflutete Straße in Trier») Foto: Hauke-Christian Dittrich/DPA

Trier (dpa/lrs). Gewitter und Regen haben in Trier zu Verkehrsbeeinträchtigungen geführt. Die Kreisstraße 5 zwischen Biewer und Aach ist aktuell wegen Überflutung voll gesperrt, wie die Polizei am späten Abend mitteilte. Es seien Bäume umgestürzt und an mehreren Stellen liege Geröll auf Straßen. Verletzt wurde nach ersten Kenntnissen der Polizei niemand.