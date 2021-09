Mainz

Umfrage zur Wahl: SPD klar vorne, Union unter Druck

Rund zweieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl liegt die SPD nach einer Umfrage in der Wählergunst in Rheinland-Pfalz klar vorn. Wenn bereits am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die CDU auf 23 Prozent der Stimmen, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten „PoliTrend“ des SWR-Politikmagazins „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ hervorgeht. Das wären 7 Prozentpunkte weniger bei der Umfrage im Juli dieses Jahres. Umgekehrt würde die SPD im Vergleich zum Juli 8 Prozent zulegen und wäre jetzt mit 30 Prozent der Stimmen stärkste politische Kraft. Die Grünen kämen demnach jetzt auf 13 Prozent und verlören damit vier Prozentpunkte im Vergleich zum Juli. Die FDP läge bei 11 Prozent (+2), die AfD bei 10 Prozent (-1) und die Linke unverändert bei 4 Prozent, ebenso wie die Freien Wähler (+1).