Umfrage vor der Landtagswahl: CDU verliert, Grüne legen zu

Archivierter Artikel vom 10.09.2020, 06:10 Uhr

Mainz (dpa/lrs). Das rheinland-pfälzische Bündnis von SPD, FDP und Grünen hat nach einer SWR-Umfrage wieder eine knappe Mehrheit in Rheinland-Pfalz. Beim letzten PoliTrend des SWR-Politikmagazins „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ schien die Ampel im April die Mehrheit verloren zu haben. Nach der neuen Erhebung vom Donnerstag konnten die Grünen in den vergangenen fünf Monaten deutlich zulegen, während die CDU Einbußen im gleichen Umfang hinnehmen musste.

Wäre am kommenden Sonntag Landtagswahl, wäre die CDU mit 34 Prozent stärkste politische Kraft. Im Vergleich zur Umfrage im April bedeutet dies jedoch einen Rückgang um vier Prozentpunkte. Danach folgt die SPD mit 26 Prozent (minus ein Prozentpunkt). Die Grünen liegen bei 17 Prozent (plus vier Punkte). Die AfD erreichte in der Umfrage neun Prozent (plus ein Punkt). Die FDP blieb unverändert bei sechs Prozent. Die Linke liegt mit weiterhin vier Prozent unter der Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in den Landtag.

Rechnerisch möglich wären damit neben einer Ampel-Regierung auch eine schwarz-rote oder eine schwarz-grüne Koalition sowie ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP. Zufrieden mit der jetzigen Regierung zeigten sich 63 Prozent – nach 71 Prozent auf dem Höhepunkt der Corona-Krise im April. Auch bei CDU-Anhängern überwiegt die Zufriedenheit (66 Prozent).

Bei einer Direktwahl würden sich 55 Prozent für Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) entscheiden, selbst 49 Prozent der CDU-Anhänger würden für die Amtsinhaberin stimmen. Herausforderer Christian Baldauf (CDU) käme dagegen auf nur 15 Prozent. Von den CDU-Anhängern würden ihn 35 Prozent direkt wählen.

Grünen-Fraktionschef Bernhard Braun twitterte zu dem Ergebnis der Umfrage: „Weil die Grünen dazugewinnen, könnte die Ampel weitermachen. Gut so.“ Die Junge Union Rheinland-Pfalz blickt derweil auf den Wahltag: „Wird spannend im März. Auf einen fairen Wettkampf um die besten Ideen und den besten Aufbruch für #RLP“.