Bad Kreuznach

Umfrage: Viele Hoteliers und Gastronomen in Existenznot

Zwei Drittel der Betriebe im rheinland-pfälzischen Gastgewerbe sehen sich in der Corona-Pandemie nach einer Umfrage des Branchenverbandes in ihrer Existenz gefährdet. Jedem sechsten Betrieb in Rheinland-Pfalz drohe bereits von diesem Monat an die Insolvenz wegen Zahlungsunfähigkeit, teilte der Gastgewerbeverband Dehoga am Dienstag weiter mit. Bundesweit seien knapp 9000 Betriebe befragt worden, darunter etwa 500 in Rheinland-Pfalz.