Archivierter Artikel vom 16.06.2020, 18:20 Uhr

Umfrage: Nur die Hälfte der Saar-Polizisten zufrieden

Saarbrücken (dpa/lrs) – Viele Polizisten im Saarland sind mit ihrem Job unzufrieden: Nach einer Umfrage der Gewerkschaft der Polizei (GdP) gaben nur 50 Prozent der befragten Mitglieder an, mit ihrer Tätigkeit im Polizeidienst zufrieden zu sein, teilte die Gewerkschaft am Dienstag in Saarbrücken mit. Im Jahr 2015 habe der Wert noch bei 57 Prozent gelegen. An der Umfrage hatten sich knapp 1000 von gut 1700 angeschriebenen GdP-Mitgliedern beteiligt. Die Gewerkschaft deckt nach eigenen Angaben rund 70 Prozent der Beschäftigten im Polizeidienst an der Saar ab.