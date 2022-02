Mainz

Umfrage: Hohe Belastung der Pflegekräfte durch Corona-Krise

Knapp drei Viertel der Pflegekräfte in Rheinland-Pfalz fühlen sich laut Umfrage durch die Corona-Krise belastet. In einer Allensbach-Umfrage der Landespflegekammer gaben 29 Prozent an, „stark belastet“ zu sein. 45 Prozent sagten, sie seien „eher belastet“. In der Gesamtbevölkerung lagen diese Werte bei 20 beziehungsweise 44 Prozent. Wie aus der am Donnerstag vorgelegten Umfrage unter 1253 Mitgliedern der Pflegekammer weiter hervorgeht, spielen – abgesehen von der Corona-Situation – Zeitdruck und hoher Verwaltungsaufwand mit 77 beziehungsweise 75 Prozent die größte Rolle bei der empfundenen Belastung. Beide Zahlen liegen über den Werten einer Umfrage aus der Zeit vor der Pandemie von 2019.