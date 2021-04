Kaiserslautern

Umfrage: Handwerk spürt die Pandemie

Die Pandemie drückt in vielen Betrieben nach Angaben der Handwerkskammer der Pfalz weiter auf die Stimmung – je nach Branche aber unterschiedlich stark. So kämen Bau und Ausbaubetriebe wegen einer hohen Nachfrage überwiegend gut durch die Krise, andere Berufsgruppen wie personenbezogene Dienstleister kämpften teils um ihre Existenz, teilte die Handwerkskammer am Montag mit: „Die Hoffnung auf bessere Zeiten bleibt.“