Mainz

Umfrage: Große Mehrheit der Unternehmen für Impfpflicht

In den rheinland-pfälzischen Betrieben gibt es laut einer Umfrage eine breite Mehrheit für die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht. In einer Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammern sprachen sich 80 Prozent der Unternehmerinnen und Unternehmern dafür aus, wie die IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz am Mittwoch mitteilte. 14 Prozent der Teilnehmenden gaben an, dass eine Impfpflicht keine Auswirkungen für ihren Geschäftsbetrieb hätten. Sechs Prozent lehnten eine allgemeine Impfpflicht mit Hinweis auf weitere Planungsunsicherheit ab.