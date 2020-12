Archivierter Artikel vom 27.03.2020, 14:10 Uhr

Umfrage: Fast alle Unternehmen leiden in der Corona-Krise

Saarbrücken (dpa/lrs) – Nahezu alle Unternehmen im Saarland leiden bereits unter den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. Laut einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) verzeichnen rund 80 Prozent der Betriebe teils erhebliche Umsatzeinbußen, wie die IHK Saarland am Freitag in Saarbrücken mitteilte. Jedes vierte Unternehmen bezifferte das Minus auf mehr als 50 Prozent. Besonders betroffen seien der Handel sowie die Hotellerie und Gastronomie, deren Geschäftstätigkeit in weiten Teilen zum Erliegen gekommen ist.