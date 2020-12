Archivierter Artikel vom 01.07.2020, 02:50 Uhr

Mainz

Umfassende Tempo-30-Zone in Mainz: „Ein Meilenstein“

Zum Start der großflächigen Tempo-30-Zone in der Mainzer Innenstadt zum 1. Juli sind Schilder enthüllt und Markierungen aufgemalt worden. So wurde am Mittwoch beispielsweise auf den Fahrbahnspuren der vielbefahrenen Parcusstraße nahe dem Hauptbahnhof eine „30“ aufgebracht. Ein paar Meter weiter steht die Messstation, an der immer wieder der Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) überschritten wurde. Das ist auch der Grund für die Zone mit dem Tempolimit in der Alt- und Neustadt samt der Hauptachsen.