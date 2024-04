Landau

Unfall

Ultraleichtflieger stürzt in Landau ab: Insassen unverletzt

Von dpa/lrs

Glimpflich ist der Absturz eines Ultraleichtflugzeugs auf dem Flugplatz Ebenberg in Landau ausgegangen. Der 21 Jahre alte Pilot und seine 22-jährige Begleiterin befanden sich am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf einem Rundflug über Landau, als sie in Turbulenzen gerieten, wie die Polizei am Abend mitteilte. Bei der Notlandung wurde das Flugzeug komplett beschädigt. Beide Insassen blieben unverletzt. Die Ermittler gehen von einem Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich aus.