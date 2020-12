Archivierter Artikel vom 06.07.2020, 11:50 Uhr

Ulrike Folkerts half in der Corona-Zeit auf Bauernhof aus

Ludwigshafen (dpa/lrs) – „Tatort“-Schauspielerin Ulrike Folkerts (59) hat der Corona-Zeit auch Gutes abgewinnen können. „Zum Glück habe ich keine Existenzprobleme gehabt, wie andere in meinem Umfeld. Ich habe die Situation genutzt und sehr viel Zeit mit meiner Freundin verbracht“, sagte Folkerts der Deutschen Presse-Agentur. „Ich war auf dem Land in Brandenburg, ich war in der Natur, ich habe geschrieben.“ Zudem half sie auf einem Bauernhof aus, wie die in Berlin lebende Schauspielerin berichtete. „Das war super. Hühner füttern, Eier sammeln, Ziegenstall säubern und die Tiere auf die Weide bringen.“