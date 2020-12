Archivierter Artikel vom 12.08.2020, 19:50 Uhr

Trier

Überschwemmungen nach Unwetter im Ruwertal

Nach einem heftigen Unwetter ist am Mittwoch die in die Mosel fließende Ruwer über die Ufer getreten. In Orten der Verbandsgemeinden Ruwer (Kreis Trier-Saarburg) sei es zu Überschwemmungen gekommen, sagte eine Sprecherin der Technischen Einsatzleitung des Landkreises Trier-Saarburg. Am Nachmittag zog ein Gewitter mit Starkregen und Hagel über die südlich von Trier gelegene Region.