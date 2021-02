Mainz

Überschwemmungen füllen den Grundwasserspeicher wenig

Das Hochwasser in Rheinland-Pfalz hat nach Einschätzung von Experten nur bedingt Auswirkungen auf den Stand des Grundwassers. Wie das Landesamt für Umwelt in Mainz mitteilte, steigt bei einer länger andauernden Überschwemmung der Grundwasserspiegel lediglich in unmittelbarer Ufernähe an.