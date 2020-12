Archivierter Artikel vom 12.03.2020, 17:40 Uhr

Überschaubare Zahl beim AfD-„Flügel“ in Rheinland-Pfalz

Mainz/Berlin (dpa/lrs) – Dem rechtsnationalen „Flügel“ der AfD ist in Rheinland-Pfalz nach Einschätzung des Innenministeriums eine überschaubare Zahl von Parteimitgliedern zuzurechnen. Die Zahl bewege sich „im unteren zweistelligen Bereich“, teilte das Ministerium am Donnerstag in Mainz mit. Der Verfassungsschutz hat den AfD-„Flügel“ um Politiker wie Björn Höcke in Thüringen jetzt offiziell zum Beobachtungsfall erklärt. Diese Einstufung lässt für die weitere Beobachtung das ganze Instrumentarium nachrichtendienstlicher Mittel zu.