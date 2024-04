Saarbrücken

«Liebeskaspar»-Tournee

Überraschender Auftritt von Naidoo bei Pocher-Show

Von dpa

i ARCHIV - Der damalige Juror Xavier Naidoo beim Finale der Castingshow «Deutschland sucht den Superstar 2019» Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild

Komiker Oliver Pocher (46) hat in Saarbrücken bei einem Auftritt seiner «Liebeskaspar»-Tournee den umstrittenen Musiker Xavier Naidoo (52) auf die Bühne geholt und damit seine Fangemeinde gespalten. Er wolle ja nicht zu viel sagen, aber Xavier Naidoo sei «in da house», heizte Pocher sein Publikum ein, wie auf Instagram in einem Reel zu sehen war. «Für mich der beste Sänger! Vielen Dank für das Vertrauen und deinen Auftritt heute!», schrieb Pocher zu einem seiner Naidoo-Beiträge in der Insta-Story.