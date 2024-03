Überragender Ache sichert Kaiserslauterns Sieg in Rostock

Foto: Gregor Fischer/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

dpatopbilder - Kaiserslauterns Spieler jubeln nach Ragnar Ache Treffer zum 0:1. Foto: Gregor Fischer/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

Rostock (dpa). Dank eines Dreierpacks von Ragnar Ache hat der 1. FC Kaiserslautern den lange in Unterzahl spielenden FC Hansa Rostock noch tiefer in die Krise geschossen. Die abstiegsbedrohte Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel gewann am Samstag im Ostseestadion mit 3:0 (1:0) und springt auf den 15. Tabellenplatz, Rostock bleibt auf Platz 17. Ache entschied mit seinen drei Treffern in der 6., 66. und 76. Minute die Partie im Alleingang.

Die Gäste begannen dominant. Ache schob nach einem Querpass von Aaron Opoku früh zur Führung ein. Rostocks Torhüter Markus Kolke verhinderte mit einer starken Parade gegen Kenny Prince Redondo (13.) zunächst noch den Doppelschlag. Rostocks Oliver Hüsing (37.) sah nach einer Grätsche gegen Redondo die Gelb-Rote Karte. Der Innenverteidiger hatte erst drei Minuten zuvor Gelb gesehen.

In der zweiten Hälfte wurde Hansa mutiger, konnte sich aber erneut bei Keeper Kolke (57.) bedanken, der gegen Ache wieder exzellent reagierte. Ache traf allerdings kurz darauf erst nach einem Abpraller und dann nach einer Ecke. Ein heranstürmender Hansa-Fan, der sich bis zum Rasen durchgearbeitet hatte, wurde gemeinschaftlich von Profis beider Teams und Sicherheitskräften vom Feld gedrängt.

Kader Hansa Rostock

Informationen zum Spiel

Kader 1. FC Kaiserslautern