Hahnenbach

Übermüdet: Zwei Verletzte bei Unfall mit Kindern im Auto

Zwei Menschen sind am Sonntagabend bei einem Autounfall in Hahnenbach (Landkreis Bad Kreuznach) verletzt worden. In dem Fahrzeug befanden sich auch zwei Kinder im Alter von vier Monaten und fünf Jahren, die augenscheinlich unverletzt blieben, wie die Polizei mitteilte. Eine 39-Jährige war mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und mit einem Unterstand zusammengestoßen. Das Fahrzeug kam anschließend an einer Hausecke zum Stehen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht und ihr gleichaltriger Beifahrer schwer verletzt. Als Unfallgrund gab die Frau der Polizei zufolge an, übermüdet gewesen zu sein. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.