Archivierter Artikel vom 24.07.2020, 14:40 Uhr

Mainz

Überfall mit Machete: Vier und fünf Jahre Haft verhängt

Die beiden Angeklagten im zweiten Prozess um einen Überfall mit einem Gummihammer, einer Machete und einem Baseballschläger auf einen Mann aus Ingelheim sind zu vier und fünf Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Mainz ging dabei am Freitag von schwerem Raub und gefährlicher Körperverletzung aus. Die Strafkammer ordnete für die 26 und 32 Jahre alten Angeklagten die Unterbringung in einer Entzugsklinik an und stützte sich dabei auf die Ausführung von Gutachtern. Bei dem hinterlistigen Überfall handle es sich um ein Beschaffungsdelikt, sagte der Vorsitzende Richter. Ohne eine Behandlung der Sucht seien auch in Zukunft schwere Straftaten zu erwarten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.