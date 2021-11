Sohren

Überfall auf Tankstelle: Täter nimmt Bargeld und Zigaretten

Ein Unbekannter hat in Sohren im Rhein-Hunsrück-Kreis mit einem Messer eine Tankstelle überfallen. Der Täter hatte am Sonntagabend die Kassiererin mit seiner Waffe bedroht und den Kasseneinsatz mit dem Bargeld und mehrere Zigaretten mitgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anschließend floh er zu Fuß. Trotz Fahndung der Polizei konnte der Mann zunächst nicht gefasst werden.