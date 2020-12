Archivierter Artikel vom 22.05.2020, 07:30 Uhr

St. Ingbert

Über vier Promille: 55-Jähriger wiederholt außer Gefecht

St.Ingbert (dpa/lrs). Ein betrunkener Mann ist in St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) mit über vier Promille von der Polizei aufgegriffen worden. Der polizeibekannte 55-Jährige lag am frühen Donnerstagabend hinter einem Supermarkt auf dem Gehweg und war völlig außer Gefecht gesetzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. „Gemäß dem bekannten filmischen Motto „Und täglich grüßt das Murmeltier“ erkannten die Einsatzkräfte den amtsbekannten Mann sofort und halfen dem Hilflosen routiniert“, so die Polizei. Der Mann sei noch ansprechbar gewesen. Ein Promilletest ergab einen Wert von 4,18. Der 55-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Belästigung der Allgemeinheit ermittelt.