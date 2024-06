Bad Kreuznach

Über Lenker geschleudert: Fahrradfahrer wird schwer verletzt

Ein 29 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Unfall ohne weitere Beteiligte in Bad Kreuznach über seinen Lenker geschleudert und schwer verletzt worden. Vermutlich sei er am Freitag auf dem steilen Sophie-Sondhelm-Weg zu schnell gefahren und habe beim Abbiegen abrupt bremsen müssen, teilte die Polizei am Abend mit. Er sei mit dem Oberschenkel auf dem linken Bremshebel am Lenker gelandet, der sich tief in den Oberschenkel gebohrt habe. Der Radfahrer verlor den Angaben zufolge Blut, war aber ansprechbar und kam in ein Krankenhaus.