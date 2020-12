Archivierter Artikel vom 04.09.2020, 17:10 Uhr

Mainz

Über 880 Künstlerstipendien in Corona-Krise vergeben

Die Zahl der in Rheinland-Pfalz seit Mitte Mai an Künstler und Ensembles vergebenen Stipendien zur Unterstützung in der Corona-Krise ist auf mittlerweile 884 angestiegen. Insgesamt sind mehr als 1,7 Millionen Euro aus einem Sonderprogramm ausgezahlt worden, wie das Kulturministerium in Mainz am Freitag mitteilte.