Naturschutz

Mainz/Berlin

Über 5700 Menschen zählen bei Nabu-Aktion Vögel

In diesem Winter haben sich deutlich mehr Naturfreunde in Rheinland-Pfalz an einer Aktion des Naturschutzbundes (Nabu) beteiligt. Über 5700 Menschen zählten in der «Stunde der Wintervögel» in Gärten und Parks Vögel, wie der Nabu am Freitag mitteilte. Das seien über 1000 Vogelbegeisterte mehr als im Vorjahr.