Kusel/Mainz

Über 50 Hinweise nach tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizisten in Rheinland-Pfalz sind mehr als 50 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Das teilte eine Polizeisprecherin in Kaiserslautern am Montagnachmittag mit. Ob darunter eine heiße Spur zu den Gesuchten ist, stand zunächst noch nicht fest. Die 24 Jahre alte Polizeianwärterin und der 29 Jahre alte Kommissar waren am frühen Morgen in der Pfalz bei einer Kontrolle erschossen worden.