Archivierter Artikel vom 19.06.2020, 11:00 Uhr

Bad Ems

Über 229 000 Menschen arbeiten im öffentlichen Bereich

Der öffentliche Bereich in Rheinland-Pfalz hat 2019 rund 229 100 Menschen beschäftigt. Das waren 2,4 Prozent mehr als noch im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte. 118 400 Beschäftigte arbeiteten demnach beim Land und 110 600 bei den Kommunen. Davon wiederum arbeitete allein jeder sechste Beschäftigte in einer Kindertagesstätte.